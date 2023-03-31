بـ"58" جنيهًا| مفاجأت في أسعار الدواجن اليوم.. والأعلاف كلمة السر "إيه الحكاية"

اسعار الدواجن تشغل اهتمام فئة كبيرة من المجتمع، خصوصًا مع قضاء شهر رمضان الكريم، الذي نعيش أيامة خلال الفترة الراهنة، حيث ترتفع نسبة استهلاك المواطنين للدواجن، لذلك يبحث المواطن بشكل مستمر عن اسعار الدواجن اليوم الجمعة 31/3/2023.

الدواجن

اسعار الدواجن اليوم الجمعة

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، وذلك بعد التراجع الكبير الذي حققتة اسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع، والذي وصل لأكثر من 10 جنيهات، كما انخفض سعر كيلو البانيه أمس إلى نحو 140 جنيهًا، بعد أن وصل لأكثر من 200 جنيه، بمعدل 60 جنيه للكيلو الواحد.

وهبطت أسعار الدواجن بقوة، نتيجة توافر المعروض، مع استيراد كميات كبيرة من الفراخ المجمدة البرازيلي، إذ تشير الأسعار الجديدة إلى انتهاء أزمة الدواجن، بعد وصول سعر كيلو الفراخ إلى 95 جنيها خلال الفترة الماضية.

اسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر الدواجن البيضاء 64 جنيهًا في المزرعة وتباع للمواطنين بداية من 68 جنيهًا في المحلات.

اسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم

وسجل أيضًا سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم 58 جنيهًا على أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بـ"62 جنيهًا".

اسعار الدواجن الساسو اليوم

وسجل أيضأ، سعر كيلو الدواجن الساسو للمستهلك في تعاملات اليوم 103 جنيهًا.

اسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في تعاملات اليوم ضمن بورصة الدواجن 110 جنيهًا للمستهلك من المحلات.

سعر كيلو البانية اليوم

وسجل سعر كيلو البانية اليوم 140 جنيهًا للمستهلك، بعد أن تراجع 60 جنيهًا، وتبداء أسعار الصدور الغير مخلية من العظم من 90 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

البيض

سعر كرتونة البيض اليوم



ويبحث الكثير خاصة في شهر رمضان عن سعر كرتونة البيض اليوم للسحور في ثامن أيام الشهر الفضيل ، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 96- 97 جنيه في المزرعة، و 100 و105 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 87 جنيهًا في المزرعة، وبين 90 -95 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 103 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 109-115 جنيهًا.

أسعار الأعلاف بالأسواق

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الأعلاف تشهد تراجعًا ملحوظًا الفترة الحالية والأسعار تختلف حسب كل شركة، والسبب في انخفاض الأسعار وفرة المعروض، بعد الأفراجات الجمركية عن الأعلاف التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة.