بإطلالة رمضانية.. بوسي تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة بوسي؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رمضانيه.



وظهرت الفنانة بوسي ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة مرتدية قفطان مغربي باللون الدهبى وهوما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة واعتمدت علي المكياج الجذاب الذي ابرز جمالها.

بوسي

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وتزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء،ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.