عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رمضانية.. بوسي تخطف الأنظار بجمالها

بوسي
بوسي

نشرت الفنانة بوسي؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رمضانيه. 
 

وظهرت الفنانة بوسي ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة مرتدية  قفطان مغربي باللون الدهبى وهوما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة واعتمدت علي المكياج الجذاب الذي ابرز جمالها.

بوسي

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022 

وتزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء،ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

انخفاض شديد.. ألمانيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صعود كبير في سعر الذهب عالميا

هل برودة الجو عذر لترك صلاة الجماعة في المسجد.. أزهري يجيب

خبير أثري: العرب استخدموا معابد منطقة المطرية الفرعونية لبناء القاهرة الإسلامية|خاص

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 -3-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب.. جاكيت ياسمين عز في إعلان رمضان يثير الجدل على الفيسبوك

بـ"58" جنيهًا| مفاجأت في أسعار الدواجن اليوم.. والأعلاف كلمة السر "إيه الحكاية"

تشارلز يصنع الجبن .. موقف طريف لملك بريطانيا أثناء زيارته لـ ألمانيا .. شاهد

بعد صلاة التراويح..أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ