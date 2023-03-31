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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عسكريين سوريين.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق للمرة الثانية خلال 24 ساعة

قصف إسرائيلي يستهدف
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق للمرة الثانية خلال 24ساعة

استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا متهمة إسرائيل بشنها.

 

وهذه ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف إسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرب العاصمة السورية.

 

ونقلت سانا  عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفذ اسرائيل قصفًا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري  مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".

 

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ اسرائيل وأسقطت عددا منها"، مشيرا إلى أن "القصف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية". وكانت سانا أشارت قبيل ذلك إلى أن "دوي انفجارات سمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق".

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق. وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

وهذا هو الهجوم الثاني لاسرائيل بعد ان اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما إسرائيليا على دمشق فجر الخميس، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل، بحسب وسائل الإعلام الرسمية سانا. اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما إسرائيليا على دمشق فجر الخميس، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل، بحسب وسائل الإعلام الرسمية سانا.

وقال مسؤول عسكري للإذاعة إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في المنطقة، ما تسبب أيضا في أضرار مادية.

 

 

 

 

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