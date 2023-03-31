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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: تقديم الدعم لشركة cscec الصينية للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة "cscec" الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركة انكوم.

وشدد وزير الإسكان على مسئولى شركة "cscec" الصينية، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات مشروع منطقة الأعمال المركزية، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان، حريصة على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة "cscec" الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

كما أكد وزير الإسكان، أن هناك اهتماما كبيرا لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وعبر الوزير عن امتنانه للتعاون المستمر بين وزارة الإسكان، وشركة "cscec" الصينية، والذى يتضح من خلال المساهمات البارزة لفريق العمل فى استكمال تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتغلب على الظروف والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ثقته بأن الشركة ستنجز المشروع بالشكل اللائق بها، وبوزارة الإسكان، ومتوجها بالشكر لشركة "cscec" الصينية، وشركة انكوم، على دورهما الفعال فى التنسيق بين مختلف أطراف المشروع.
 

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو بداية التعاون بين وزارة الإسكان، وشركة "cscec" الصينية، وهو مقدمة لمزيد من التعاون بين الجانبين في مشروعات أخرى، ونجاح فريق العمل فى إتمام هذا المشروع بالشكل الأمثل، سيكون نموذجاً نحرص على تكراره فى مشروعات أخرى مستقبلاً.

 

زيارة عمل الأسبوع المقبل 

من جانبه، أكد الدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة "cscec" الصينية، اتخاذ التدابير اللازمة لدفع معدلات العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة أعداد العمالة المدربة، موضحا أن وفداً من الشركة سيزور مصر فى الأسبوع المقبل، لمتابعة سير العمل بالمشروع على الطبيعة، كما تم تشكيل فريق لمتابعة جودة العمل خطوة بخطوة، فى هذه المرحلة الحاسمة من تنفيذ المشروع.

كما أكد المدير العام لشركة "cscec" الصينية، أن الشركة ستنتهي من تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعلى جودة، وستجعله تحفة معمارية، موجهاً الشكر لوزير الإسكان، على دعم الشركة فى مختلف مراحل تنفيذ المشروع، وموضحا الأهمية الكبيرة للتعاون المثمر بين الشركة ووزارة الإسكان.

 

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