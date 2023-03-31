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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، والتي توافق التاسع من رمضان.

ينقل التليفزيون المصري شعائر خطبة الجمعة الثانية من رمضان من رحاب مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمحافظة القاهرة.

 

وتبدأ شعائر الجمعة الثانية من رمضان بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وخطيبا الدكتور الشحات العزازي من علماء الأوقاف، وذلك تحت عنوان:"الصوم وأثره في تربية النفس".


كما أعلنت وزارة الأوقاف في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، افتتاح 52 مسجدًا اليوم الجمعة الثانية من رمضان 31 مارس الجاري، منها 39 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1012 مسجدًا، منها 822 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و190 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسجد المشير طنطاوى صلاة الجمعة رمضان

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