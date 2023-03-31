أسعار أودي Q3 موديل 2023 الجديدة في مصر| صور

تقدم العلامة التجارية أودي باقة من أقوى السيارات الفارهة بالسوق المصري مثل فئتي A و Q ، وتتميزQ3 موديل 2023 بمجموعة من أحدث الترقيات ووسائل الأمن والرفاهية.
مواصفات أودي Q3 موديل 2023
تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023 بالسوق المصري بخيارين من المحركات:
- المحرك الأول بسعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 150 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، سداسي السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وجر أمامي للعجلات.
- المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 190 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ثماني السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.4 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 214 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي.
قياسات وأبعاد السيارة أودي Q3 موديل 2023
الطول الكلي: 4.484 متر
العرض الكلي: 1.856 متر
الارتفاع الكلي: 1.585 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 170 مم
سعة صندوق السيارة: 530 لتر
سعة خزان الوقود: 75 لتر
أسعار السيارة أودي Q3 موديل 2023
أودي Q3 موديل 2023 الفئة الأولى ADVANCED بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه
أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثانية S-LINEبقيمة قدرها 1,600,000 جنيه
أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثالثة SB W NEW-RIMبقيمة قدرها 1,750,000 جنيه
أودي Q3 موديل 2023 الفئة الرابعة SPORT BACK بقيمة قدرها 2,100,000 جنيه