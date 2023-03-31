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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أودي Q3 موديل 2023 الجديدة في مصر| صور

أودي Q3 موديل 2023
أودي Q3 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية أودي باقة من أقوى السيارات الفارهة بالسوق المصري مثل فئتي A و Q ، وتتميزQ3  موديل 2023 بمجموعة من أحدث الترقيات ووسائل الأمن والرفاهية.

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أودي Q3 موديل 2023

مواصفات أودي Q3 موديل 2023

تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023 بالسوق المصري بخيارين من المحركات:

  • المحرك الأول بسعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 150 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، سداسي السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وجر أمامي للعجلات.
أودي Q3 موديل 2023
  • المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 190 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ثماني السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.4 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 214 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي.
أودي Q3 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة أودي Q3 موديل 2023

الطول الكلي: 4.484 متر

العرض الكلي: 1.856 متر

الارتفاع الكلي: 1.585 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 170 مم

سعة صندوق السيارة: 530 لتر

سعة خزان الوقود: 75 لتر

أودي Q3 موديل 2023

أسعار السيارة أودي Q3 موديل 2023

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الأولى ADVANCED بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه     

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثانية S-LINEبقيمة قدرها 1,600,000 جنيه

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثالثة SB W NEW-RIMبقيمة قدرها 1,750,000 جنيه       

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الرابعة SPORT BACK بقيمة قدرها 2,100,000 جنيه

 

أودي Q3 موديل 2023 اودي Q3 أودي موديل 2023

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