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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللي كريم: الصعيد به أساطير وقصص واتخضيت من دوري في "عملة نادرة"

نيللي كريم
نيللي كريم

علقت النجمة نيللي كريم، على كواليس تصوير مسلسل "عملة نادرة"، قائلة: "كواليس جميلة، وفكرة المسلسل كانت من خلال الكاتب مدحت العدل، واتخضيت من دور صعيدية في المسلسل".

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وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الأجواء الخاصة بالمسلسل والدخول في تصوير الدور كان يشجعها، حيث إن هذا الدور كان بالنسبة لها عالم أخر، مضيفة: "عالم الصعيد به قصص وأساطير ومناظر طبيعية،  والمسلسل تم تصويره في الأقصر وأسوان".

 

نيللي كريم تعشق يسرا

 

وأشارت نيللي كريم، إلى أنها تعشق الفنانة يسرا، حيث إنها تمتلك كافة الصفات الجيدة وهي صاحبة القلب الطيب، مؤكدة أنها تحب دائمًا أن تشارك في أعمال فنية مع يسرا، كما أنها لا تنظر حول الدور أو العمل الفني والذي تعمل فيه بجانب يسرا.

نيللي كريم عملة نادرة مدحت العدل الإعلامية أسما ابراهيم حبر سري

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