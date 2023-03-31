رامز جلال يجبر أمام عاشور على الاعتذار للخطيب ويعلن: مساعدة كهربا في الغرامة

وقع أمام عاشور ضحية جديدة لبرنامج رامز نيفر ايند، الذي يقدمه رامز جلال..

سخر رامز جلال من إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي حاليا، ونادي الزمالك السابق، ومن مظهره، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج رامز نيفر إند.

وقال رامز: "إيه ياض تسريحة الشعر دي؟، أنت ماصدقت إنك سيبت الزمالك وعامل تسريحة علاء غانم؟، وإيه الكوتشي اللي شبه البغبغان اللي أنت لابسه ده".

تحدث إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق عن خطوة الاحتراف وعلاقته بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي حاليا.

وبسؤاله عمن سيفوز بالدوري المصري قال: "الزمالك. ما المشكلة في تراجع مركزه فقد كنا أبطال الدوري لموسمين متتاليين".

أما عن علاقته بمحمود عبد المنعم "كهربا" نفى عاشور وجود أي مشاكل بينهما.

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة اللاعب إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق، وميتلاند الدنماركي الحالي، خلال تواجده ضيفا في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" كواحد من ضيوف البرنامج في شهر رمضان الكريم.



ونال "رامز جلال" من اللاعب إمام عاشور من خلال وصلة من السخرية عليه فور وصوله لمكان تصوير البرنامج قائلا: "إيه اللبس ده يا جماعة، ده سرجسي قديم ده، ده حسن شاكوش الملاعب، الواد ما صدق ساب الزمالك وصبغ شعره أبيض، واتغير خالص".

تعرض اللاعب إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي، ونادي الزمالك السابق إلى صدمة قوية خلال تواجده في مقلب الفنان رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقع حظ "إمام عاشور" اليوم في الوقوع في مقلب المطعم الطائر، وهو عبارة عن تواجده في أحد المطاعم المتواجدة في الهواء، ومن ثم يحدث عطل فني في المطعم أثناء تواجده في الهواء، وهو ما يستغله رامز جلال من أجل إجراء "المقلب".

انفعل إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي، ونادي الزمالك السابق، على رامز جلال، خلال تواجده ضيفا في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وانهال "إمام عاشور" بالضرب على رامز جلال، عقب اكتشافه مقلب الأخير المقام داخل المملكة العربية السعودية.



وردد "إمام عاشور" خلال اعتدائه على رامز جلال: "والله حرام عليك يا رامز، حرام عليك والله، هتموت حد بالمقالب دي والله، حرام عليك".

استغل رامز جلال، المقلب الي ينفذه ببرنامجه “رامز نيفر إند”، اليوم، في اللاعب إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق، ونادي ميتيلاند الدنماركي الحالي؛ لإجباره على الاعتذار لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ووليد سليمان، وجماهير المارد الأحمر.

ووقع "إمام عاشور"، اليوم، في مقلب “المطعم الطائر”، وهو عبارة عن تواجده في أحد المطاعم المعلقة في الهواء، ومن ثم يحدث عطل فني في المطعم في أثناء تواجده في الهواء، وهو ما يستغله رامز جلال من أجل إتمام "المقلب".