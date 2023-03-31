النشرة الدينية.. الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في مسجد عمرو بن العاص.. هل النبي صلى التراويح في رمضان بالمسجد؟ 7 حقائق لا تعرفها

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، خلال الساعات الماضية، نبرزها في هذه النشرة الدينية، برصد أبرز عناوينها، اضغط عليها لتشاهد التفاصيل.
الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد عمرو بن العاص.. صور
هل النبي صلى التراويح في رمضان بالمسجد ؟ 7 حقائق لا تعرفها
فضل سورة الإخلاص وثواب قراءتها .. علي جمعة يجيب
الأوقاف: السكينة والطمأنينة وفضائل العشر موضوع الجمعة الثالثة من رمضان
لماذا تكثر الذنوب فى رمضان رغم تسلسل الشياطين؟.. داعية يجيب
علي جمعة: الشيخ طه الفنشي كان من أولياء الله الصالحين