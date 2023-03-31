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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في مسجد عمرو بن العاص.. هل النبي صلى التراويح في رمضان بالمسجد؟ 7 حقائق لا تعرفها

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، خلال الساعات الماضية، نبرزها في هذه النشرة الدينية، برصد أبرز عناوينها، اضغط عليها لتشاهد التفاصيل.

 

الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد عمرو بن العاص.. صور

 

هل النبي صلى التراويح في رمضان بالمسجد ؟ 7 حقائق لا تعرفها

 

فضل سورة الإخلاص وثواب قراءتها .. علي جمعة يجيب

 

الأوقاف: السكينة والطمأنينة وفضائل العشر موضوع الجمعة الثالثة من رمضان

 

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الأوقاف عمرو بن العاص احتفالات العاشر من رمضان النشرة الدينية

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