نشرة المرأة.. كوب على الفطار من ماء الليمون لبشرة صحية.. التوتر يقلل من قدرة المرأة على الحمل.. 6 أطعمة لعلاج تدهور الذاكرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون
الليمون غني بفيتامين C والألياف والعديد من المركبات الأخرى المفيدة للغاية لصحتك، هذه الفاكهة الحمضية تمتلك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في إنقاص الوزن بشكل صحي.
يؤثر على الخصوبة.. التوتر يقلل من قدرة المرأة على الحمل
ارتبط خطر الحمل بمستوى الإجهاد اليومي الذي تعاني منه النساء ، وفقًا للعديد من الدراسات الحديثة.
لعلاج تدهور الذاكرة.. تناول 6 أطعمة غنية بالمغنيسيوم
يعتبر الخرف شكلاً متدرجًا من تدهور الذاكرة حيث تتدهور القدرة على التفكير بسبب فقدان خلايا الدماغ. مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي وراء حدوث الخرف .
سحورك فى رمضان.. فول بالطحينة وبيض بالخضار
سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم سلطة الجرجير بالبنجر، فول بالطحينة وبيض بالخضروات .