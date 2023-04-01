نشرة المرأة.. كوب على الفطار من ماء الليمون لبشرة صحية.. التوتر يقلل من قدرة المرأة على الحمل.. 6 أطعمة لعلاج تدهور الذاكرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

الليمون غني بفيتامين C والألياف والعديد من المركبات الأخرى المفيدة للغاية لصحتك، هذه الفاكهة الحمضية تمتلك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في إنقاص الوزن بشكل صحي.

ارتبط خطر الحمل بمستوى الإجهاد اليومي الذي تعاني منه النساء ، وفقًا للعديد من الدراسات الحديثة.

يعتبر الخرف شكلاً متدرجًا من تدهور الذاكرة حيث تتدهور القدرة على التفكير بسبب فقدان خلايا الدماغ. مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي وراء حدوث الخرف .

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم سلطة الجرجير بالبنجر، فول بالطحينة وبيض بالخضروات .