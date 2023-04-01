سحورك فى رمضان.. فول بالطحينة وبيض بالخضار

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم سلطة الجرجير بالبنجر، فول بالطحينة وبيض بالخضروات .

وإليكم طريقة تحضير الفول بالطحينة مع البيض بالخضراوات..

مقادير فول بالطحينة



فول

طحينة

بصل

طماطم

كمون

ليمون

ملح ـ فلفل

زيت

كزبرة خضراء



طريقة تحضير فول بالطحينة



* يوضع زيت في طاسة على النار.

* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.

* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.

* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.

* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا.

* ثم يقدم ساخنا بالهنا



مكونات البيض بالخضراوات:-

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود



طريقة تحضير البيض بالخضراوات

- أحضري طاسة وضعي بها مكعبا من الزبدة مع ملعقة من الزيت

- أضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم أضيفي إليه الكريمة وقلبي جيدا

- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم أضيفى البيض

- أضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة

- أدخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينا بالبقدونس

الفول بالليمون والطماطم

2 علبة فول مدمس

2 حبة طماطم مبشورة بدون قشر

عصير ليمون

ملح

4 فص ثوم مفروم

زبدة

كمون

فلفل

كزبرة جافة

طريقة تحضير الفول بالثوم والطماطم

يشوح الثوم مع الزبدة ويتبل بملح وفلفل وطماطم مبشورة وعصير ليمون وكزبرة ناشفة وكمون ثم يضاف الفول ثم أغرفيه في طبق التقديم ثم تضاف الزبدة للوجه ويقدم الفول ساخنا.