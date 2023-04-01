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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

فوائد الجمالية لماء
فوائد الجمالية لماء الليمون: اشرب كوبًا كل على الفطار لبشرة

الليمون غني بفيتامين C والألياف والعديد من المركبات الأخرى المفيدة للغاية لصحتك، هذه الفاكهة الحمضية تمتلك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في إنقاص الوزن بشكل صحي.

تعتبر الفاكهة الحمضية مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والألياف وما إلى ذلك ، وهي مفيدة للغاية لصحتك. يحتوي حمض الستريك الموجود في الفاكهة على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات أيضًا .

من ناحية أخرى، يزيل الماء الجسم من جميع السموم ويحافظ عليه رطبًا. لذلك ، فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يساعد جسمك بطرق مختلفة. دعنا نتفقد كيف يمكن لشرب ماء الليمون أن يفيد جمالك وفقا لما نشره وقع بولد سكاى الهندي الشهير .

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الفوائد الجمالية لماء الليمون 

 

1. يحافظ على رطوبتك سيؤدي ترطيب بشرتك إلى مظهر وشعور أكثر شبابًا لأن الطبقة الخارجية من بشرتك تحتوي على الرطوبة اللازمة لطرد السموم وتوفير العناصر الغذائية. وشرب ماء الليمون في الصباح ، كل يوم يمكن أن يحافظ على رطوبة .

 

 2. يوفر فيتامين سي من خلال لعب دور رئيسي في تخليق الكولاجين الطبيعي في الجسم ، يمكن لفيتامين C الموجود في ماء الليمون أن يساعد في منع ظهور التجاعيد ، وشفاء الجلد التالف ، وإصلاح الجلد الجاف والوقاية منه. يمكن أن يساعد تناول فيتامين سي الكافي أيضًا في إصلاح ومنع حب الشباب .

3. يحسن صحة الجلد ماء الليمون مفيد للبشرة بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تمنع ضرر الجذور الحرة.

4.تأ ثيرات مضادات الميكروبات نظرًا لأن الليمون له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات ، فقد يساعد في ترويض بكتيريا Propionibacterium acnes ، والتي يمكن أن تسبب حب الشباب الالتهابي. علاوة على ذلك ، يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ، والتي قد تكون مفيدة لعلاج طفح المبيضات وفطريات فروة الرأس المرتبطة بالتهاب الجلد الدهني. 

 

5. قد يوفر الكولاجين يعتقد البعض أن الليمون طريقة طبيعية لزيادة الكولاجين في الجلد. الكولاجين هو بروتين يتفكك بشكل طبيعي مع تقدم العمر ، مسبباً الخطوط الدقيقة والتجاعيد. من خلال العمل كمضاد للأكسدة ، قد يمنع فيتامين C تلف الجذور الحرة للكولاجين ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة .

 

 كيفية تحضير ماء الليمون

 

 مكونات

 6 حبات ليمون 600 مل من الماء العسل والزنجبيل والنعناع وما إلى ذلك (اختياري) الاتجاهات قطعي الليمون إلى نصفين وضعيه في وعاء يحتوي على 600 مل من الماء. اغلي الماء لمدة 3 دقائق. 

اتركه يبرد لمدة 10-15 دقيقة. قم بإزالة اللب والليمون من الماء. بعد الشرب ، قم بتخزين ما تبقى من ماء الليمون في وعاء زجاجي.

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