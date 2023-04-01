سنقاتل لتبرئة انفسنا.. شاهد| كيف تغير شكل البلوجر أندر تيت وشقيقه فور خروجهما من السجن؟

تعهد البلوجر البريطاني الشهير، "أندرو تيت" وشقيقه "بالقتال" لتبرئة أسمائهم بعد إطلاق سراحهم من السجن الروماني.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم الإفراج عن أندرو وشقيقه رهن الإقامة الجبرية اليوم (31 مارس)، بعد ثلاثة أشهر وراء القضبان للاشتباه في جرائم الاتجار بالبشر والاغتصاب والانخراط مع العصابات الإجرامية.

"أندرو تيت" وشقيقه

الافراج عنهما

أفرجت محكمة الاستئناف في بوخارست اليوم عن "إكستاتيك" تيت ، 36 عامًا ، الذي قُبض عليه في 29 ديسمبر مع تريستان تيت ، 34 عامًا ، ولوانا رادو ، 32 عامًا ، وجورجينا ناجيل ، 28 عامًا.

"أندرو تيت" وشقيقه

وصدر أمر للأربعة - باستثناء بإذن من المحاكم - بالبقاء في المنزل الذي يعيشون فيه.

وقال متحدث باسم الأخوين تيت للصحيفة: "سيستمرون في النضال لتبرئة أسمائهم من هذه الاتهامات الملفقة" مضيفاً " ومع ذلك ، فهذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ".