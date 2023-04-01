كسر ماسورة مياه بمشروع الـ 29 عمارة في مدينة نصر | صور

تابع اللواء أحمد جودة-رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي والمتابعة الميدانية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر ٤٠٠م بمشروع ٢٩ عماره، و تم غلق المحبس و جارى شفط المياه والإصلاح.

كسر ماسورة مياه في مدينة نصر

جاء ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي.

ماسورة مياه بمشروع الـ 29 عمارة في مدينة نصر

كما تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المحلات شكوى من محل بويات شهير، و تبين أن المحل الخاص ببيع الحدايد والبويات الكائن بالعنوان ٢٤ شارع محمود خيرى م١ مدينة نصر لايوجد به تخزين وتم تشميعها وتحرر محضر غلق لإدارته بدون ترخيص.

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