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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر ماسورة مياه بمشروع الـ 29 عمارة في مدينة نصر | صور

صدى البلد

تابع اللواء أحمد جودة-رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي والمتابعة الميدانية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر ٤٠٠م بمشروع ٢٩  عماره، و تم غلق المحبس و جارى شفط المياه والإصلاح.

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كسر ماسورة مياه في مدينة نصر

جاء ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي.

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ماسورة مياه بمشروع الـ 29 عمارة في مدينة نصر

كما تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المحلات  شكوى من محل بويات شهير، و تبين أن المحل الخاص ببيع الحدايد والبويات الكائن بالعنوان ٢٤ شارع محمود خيرى م١ مدينة نصر لايوجد به تخزين وتم تشميعها وتحرر محضر غلق لإدارته بدون ترخيص.

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