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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إبراهيم العربي: بدء ورش عمل توظيف المصريين بألمانيا 5 مايو

صدى البلد

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء ورش العمل الخاصة ببروتوكول التعاون المشترك الذي وقعه الاتحاد العام للغرف التجارية ومنظمة “هيومان رستارت” الألمانية، اعتبارا من يوم 5 مايو المقبل .

وأوضح "العربي" أن ورش العمل ستشهد لقاءات ثنائية بين الجانب المصري عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية ومسئولي منظمة “هيومان رستارت”، وذلك لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون وتأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا وفقًا للقطاعات المختلفة المطلوبة.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أنه يولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً، ووجه بتوفير جميع التسهيلات من أجل إنجاحه، وذلك لدعم الشباب المصري وتوفير مزيد من فرص العمل الجيدة له.

وأشاد "العربي" بالعمالة المصرية المشهود لها بالكفاءة والالتزام بالإطار القانوني للدول التي يعملون بها وقدرتها الكبيرة على التكيف، مُوجهًا الشكر للحكومة الألمانية على تجديد اتفاقيات التعاون لتسهيل توظيف العمالة بألمانيا.

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