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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

اللواء عصام سعد -
اللواء عصام سعد - محافظ أسيوط

قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا وجميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. 

ودعا محافظ أسيوط، المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وقال: “إن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار”، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لجنود مصر البواسل الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة النصر الخالدة.

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وأكد المحافظ الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي لا تزال تقدمه، والتضحيات العظيمة التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء لتبقى مصر شامخة قوية.

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