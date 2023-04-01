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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكاية شغف.. مصري يحول العلب والخردوات إلى قطارات وحافلات

أبو الضياء مصمم مجسمات
أبو الضياء مصمم مجسمات القطارات

رصدت فضائية “العربية” تقرير فيديو عن "مصري يحول الخردوات إلى قطارات وحافلات"، حيث روى المصري أحمد محمد أبو الضياء أنه منذ 25 سنة حاول أن يصنع نماذج متخصصة في السكة الحديد أو في عمليات النقل.

وأوضح التقرير أن "أحمد" لديه هواية وأول نموذج بدأ فيه لصناعة القطار كان من سن السابعة، والذي ساعد على ذلك أنه كان يقيم أمام السكة الحديد، وبدأ في التفكير بعمل نماذج للقطارات، والفكرة التي يعمل عليها هي الاستخدام الطبيعي لخامات البيئة الموجودة، وليس استخدام الماكيت.

الأدوات التي صنع بها مجسمات القطارات

وأشار "أبو الضياء" إلى أن استخداماته والأدوات المتاحة لديه كانت بسيطة كعلب الكارتون أو صندوق أو غطاء زجاجة لصناعة العجل بها، وبدأ بتلك الأدوات البسيطة. 

وقال إنه لم يستغن عن أي معلبات أو أشياء مهما كانت، مثل علب التونة أو علبة شامبو أو غطاء علبة ورنيش.

وأضاف "أبو الضياء" أنه صنع تاريخ  سكك حديد مصر بأكمله  170 سنة بداية من دخول أول قاطرة بخارية لمصر سنة 1851، لآخر قاطرة دخلت الخدمة حاليا.

واختتم بأن التصميم الهندسي هو الذي ساعد على وصول القطارات بهذا الشكل، مشيرا إلى أن زوجته ساعدته على النهوض بهذا العمل وساعدته وتعلمت منه.

 

مصري قطارات حافلات الخردوات عمليات النقل سكك حديد مصر

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