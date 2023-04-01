محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ61 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال أسبوعين

تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز والمدن في محافظة المنوفية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ (61) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (فدان و12 قيراط و 22 سهم) وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 31 مارس الماضى.

وتنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعدي بمركز شبين الكوم، و(3) حالات بأشمون بمساحة (قيراط و23 سهم) ، فضلا عن إزالة (3)حالات بأشمون بمساحة (قيراط و23 سهم ) ، و(13) حالة بمركز الباجور على مساحة (6 قيراط و18 سهم)، وإزالة (14) حالة ببركة السبع بمساحة (7 قيراط 7 سهم)، و(9) حالة تعدى بمركز قويسنا على مساحة تزيد عن (12 قيراط و15 سهم)، وفى مركز الشهداء تم إزالة (16) حالة بمساحة إجمالية (5 قيراط و9 سهم)، و(4) حالات إصلاح بمساحة (2 قيراط) ، جاء ذلك وفقاً لتقرير إدارة حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة .



وشدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة باستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعدى يتم رصدها و تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.