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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى المنوفية : ضبط أكثر من 6 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال مارس

حملات مشددة في المنوفية
حملات مشددة في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، للتأكد من ضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


أشار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى أن إدارة المجازر واللحوم بالمديرية وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين ، قد واصلت جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 25 مارس 2023 ، وأسفرت عن تحرير (18) محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن (6) طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

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و شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين   .

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