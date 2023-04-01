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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول الدفعة الرابعة من إجمالي 65 ألف شنطة رمضانية لتوزيعها بكفرالشيخ.. صور

شنط رمضان
شنط رمضان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، وصول 2500 شنطة رمضانية، كدفعة رابعة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف لمديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

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وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة رابعة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هذا يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الدفعات الثلاث، للأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة، وجارٍ توزيع الدفعة الرابعة.

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مبادرة حياة كريمة محافظة كفر الشيخ وزارة التضامن الأوقاف كفر الشيخ

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