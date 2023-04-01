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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي تزين مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني ..شاهد

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

احتشدت جماهير النادي الأهلي داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولى، قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والهلال السوداني، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لجماهير الاهلي وكتب : "جماهير الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة الان".


ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
 

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

 

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احمد شوبير النادي الأهلي ابطال افريقيا الهلال السوداني دور المجموعات ستاد القاهرة الدولي جماهير الأهلي

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