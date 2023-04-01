رسالة الإمام الحلقة 10.. أسرة خالد النبوى تنقذه من الحريق

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10 تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع ابن الإمام الشافعى “خالد النبوى” ان ينقذ الكتابات والرسائل التى قام بتجميعها لليث بن سعد.

بينما خال هند “سلمى أبو ضيف” يقرر زواجها من شقيق زوجها الذى توفى ويحاول ان يقنعها بعد انتهاء العدة الخاصة بها.

تقوم هند بارسال رسالة الى حبيبها عمرو “رامز أمير” لتخبره بأن خالها قرر أن يزوجها من شقيق زوجها الراحل.

ويقوم الإمام الشافعى بتصحيح مسار أحد الأطفال الذين يحترفون السرقة.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.