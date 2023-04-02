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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 2 أبريل 2023 : احذر من هؤلاء

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 2 أبريل 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 31 مارس 2023: امتنع عن هذه الأكلات

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 31 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 2 أبريل 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية يمكن للأشياء غير المتوقعة أن تلعب دور المفسد، لذا احذر منهم، نظرًا لأن حياة المكتب والحب ستكون على ما يرام فسيكون يومك رائعًا. ومع ذلك احذر من الحوادث غير المتوقعة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل عند عدم التحقق منها.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

لن يزعجك مرض خطير، ومع ذلك يحتاج أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو مشاكل القلب أو مشاكل الهضم إلى توخي الحذر قليلاً.

برج الميزان اليوم مهنيا

يمكن أن تسوء القرارات الحاسمة وقد يتم إلقاء اللوم عليك في الفوضى، ومع ذلك لا تفقد عقلك وبدلاً من ذلك ركز أكثر على الأداء، يمكن توقيع صفقات جديدة اليوم ويمكن لرجال الأعمال التفكير في شراكات جديدة.

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد يبدو أن شريكك مشغول جدًا ولكن لا تلومه على قلة الانتباه، بدلاً من ذلك، نقدر أنشطة الشريك التي يمكن أن تعزز العلاقة، تجنب التدخل في الشؤون الشخصية ولا تملي الأمور.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

يمكن أن تكون العلاقات الأسرية لأفراد الميزان جيدة إلى حد ما اليوم، يمكن أن يساعدك طلب المشورة من أحد كبار السن على اتخاذ قرارات حكيمة. 

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