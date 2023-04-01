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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. حماة الوطن يحتفل بيوم" الطفل اليتيم "بمركز إهناسيا

صدى البلد

نظمت أمانة شباب حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف بقيادة الدكتور أحمد خليفة أمين شباب المحافظة بالحزب  بالتعاون مع أمانة مركز إهناسيا المدينة برئاسة  جابر البنا وهيئة المكتب و أمانة شباب المركز برئاسة  أشرف اغا ، امسيه دينيه وثقافية وافطار جماعي  وتكريم للطفل "اليتيم "  السعيد "  وذلك بقاعة النادي الرياضي بمركز إهناسيا المدينة. 

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يأتي ذلك ضمن خطة امانة شباب محافظة بني سويف  بحزب حماة الوطن لتنفيذ الفعاليات الرمضانية بأمانات شباب المحافظة .

أعرب الدكتور احمد خليفة أمين شباب المحافظة  عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية مضيفا أن تكريم الأيتام  واجبا دينيا واجتماعيا يعكس مدي الفكر الجديد للحزب بالتفاعل الواقعي مع كافة المناسبات، خاصة تلك التي تعكس مدى الترابط والتماسك والالتحام بين كافة فئات المجتمع .

مؤكدا  إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يحرص على مشاركة جموع الشعب المصري في الاحتفال السنوي بيوم اليتيم للتأكيد على أن الاهتمام والرعاية هو حق أصيل لكل طفل مصري ممن فقدوا ذويهم، واعرب عن سعادته بهذه الاحتفالية، ووجه الشكر إلى كل من ساهم في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

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