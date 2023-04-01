مصرع شاب وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 أخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بمقطورتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار بشمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 1942 نقل بمقطورة رقم 4312 والسيارة رقم 6795 نقل بمقطورة رقم 8649 وذلك بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين البهنسا بمجلس قروي صندفا في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع معتز. ا. ع 20 عاما وإصابة عيسي. ع 22 عاما باشتباه إرتجاج وعبد الله. ع 21 عاما باشتباه كسر وشخص ثالث مجهول الأسم والعنوان، وتم نقل جميع المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي بني مزار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع اثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.