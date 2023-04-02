تطوّر في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

علّق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور المقبل.

وقال العامري فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النادي الأهلي يُدخل الفرحة على كل المصريين ونشكر الجمهور".

وأضاف العامري فاروق: "نشكر الأجهزة الأمنية التي سهلت دخول الجماهير على ستاد القاهرة في مبارة اليوم".

ووجّه العامري فاروق رسالة لمحمود الخطيب: "أقول له مبروك وكلماتك لها مفعول السحر على اللاعبين، ورغم تعبك تتابع كل شيء".

وتابع العامري فاروق: "الخطيب بخير ويتماثل الشفاء ويتحسن تدريجيا والفرحة بتاعة النهاردة ترجع أي حد، وفوز الأهلي ينعكس إيجابيا على صحة الكابتن الخطيب".