توقعت الفوز بثلاثية.. أحمد موسى: هدف كهربا بـ 2 مليون دولار |فيديو

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور المقبل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" مبروك للنادي الأهلي ، والجماهير قدمت صورة عظيمة في ستاد القاهرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبلغت صديقًا لي قبل المباراة بأن الأهلي سوف يكسب بثلاثية وهذا كان توقعي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كان عندنا ثقة بتحقيق الفوز وتقديم الأداء والروح القتالية على أرض الملعب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "هدف كهربا الذي سجله اليوم بـ 2 مليون دولار، وكهربا هو نجم المباراة".