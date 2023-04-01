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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توقعت الفوز بثلاثية.. أحمد موسى: هدف كهربا بـ 2 مليون دولار |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور المقبل.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" مبروك للنادي الأهلي ، والجماهير قدمت صورة عظيمة في ستاد القاهرة".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبلغت صديقًا لي قبل المباراة بأن الأهلي سوف يكسب بثلاثية وهذا كان توقعي".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كان عندنا ثقة بتحقيق الفوز وتقديم الأداء والروح القتالية على أرض الملعب".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "هدف كهربا الذي سجله اليوم بـ 2 مليون دولار، وكهربا هو نجم المباراة".

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