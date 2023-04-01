يكتسح الهلال .. مجدي عبد الغني يحتفل بفوز الأهلي

نجح فريق الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مجدى عبدالغني عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يكتسح الهلال بثلاثية نظيفة ويتأهل إلي ربع نهائي دوري الأبطال.. ألف مبرووووك".



ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.