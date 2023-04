بالأحمر.. ريم مصطفى تخطف الأنظار عبر إنستجرام |شاهد

4/2/2023 12:33:42 AM

الأحد 02/أبريل/2023 - 12:33 ص 4/2/2023 12:33:42 AM

شاركت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة ريم في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر، ومعتمدة على الميكاب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف بوادر قصة حب تجمع سارة (ريم مصطفى) وحامد (أحمد فهمى) وذلك بعدما توطدت علاقتما منذ أن تعرفا على بعضهما وبدأ فى العمل على كشف لغز سر السلطان حامد الذى كان يقاوم الحملة الفرنسية فى احدى قرى محافظة المنوفية، وذلك من خلال ورق قديم تم ايجاده فى مقامات السلطان المختلفة وتطورت العلاقة من صداقة واعجاب إلى حب.

وتطورت علاقة سارة وحامد خلال الأحداث حتى شهدت الحلقة العاشرة من العمل اعتراف سارة بحها لحامد فى ميدان التحرير وتحديداً يوم 11 فبراير وهو اليوم الذى شهد تنحى فيه مبارك عن الحكم اذا تواجت سارة مع الثوار واصطحبت حامد معه، حيث أنه بمجرد اعلان خطاب التنحى أعلنت سارة حبها لحامد الذى رد عليها هو الآخر بأنه يحبها.

مسلسل سره الباتع يعرض يومياً على قناة ON الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والاعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.