اتخضيت واتفاجئت.. لبنى ونس تعلق على ظهورها أصغر سنا بمسسلسل جعفر العمدة

علقت الفنانة لبنى ونس، على حالة الجدل التي أثيرت بعد ظهورها في مشاهد أصغر سنا بمسلسل جعفر العمدة.

وقالت الفنانة لبنى ونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "حالة الجدل التي أثيرت مش انا اللي عملتها اللي عملها الأستاذ محمد سامي بالتقنية الحديثة التي استخدها في تصغيري".

وأضافت: "كلنا اتفاجئنا بالتقنية اللي استخدمها المخرج وأنا اتفاجئت أيضا لأنه لم يخبر أحد"، مشيرة: "أنا عملت مكياج عشان أظهر بسن أصغر شوية ولكنه استخدم تقنية جديدة خلتني اتخضيت لما شوفت المشهد زيكم كلكم".

وأشار: "فرحت بعدها طبعا وقلت له الله عليك عملها إزاي دي، وأنا كنت زيي زي الجمهور لأنه كان محتفظ بتقاصيل هذه التقنية لنفسه".