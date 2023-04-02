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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتخضيت واتفاجئت.. لبنى ونس تعلق على ظهورها أصغر سنا بمسسلسل جعفر العمدة

لبنى ونس
لبنى ونس

علقت الفنانة لبنى ونس، على حالة الجدل التي أثيرت بعد ظهورها في مشاهد أصغر سنا بمسلسل جعفر العمدة.

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لبنى ونس: فوجئت بمشهد الفلاش باك أثناء التصوير ومعرفتش نفسي

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بعد تصدرها التريند.. لبنى ونس: هذه التقنية سبب تغيّر ملامحي في جعفر العمدة

وقالت الفنانة لبنى ونس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "حالة الجدل التي أثيرت مش انا اللي عملتها اللي عملها الأستاذ محمد سامي بالتقنية الحديثة التي استخدها في تصغيري".

 

وأضافت: "كلنا اتفاجئنا بالتقنية اللي استخدمها المخرج وأنا اتفاجئت أيضا لأنه لم يخبر أحد"، مشيرة: "أنا عملت مكياج عشان أظهر بسن أصغر شوية ولكنه استخدم تقنية جديدة خلتني اتخضيت لما شوفت المشهد زيكم كلكم".

 

وأشار: "فرحت بعدها طبعا وقلت له الله عليك عملها إزاي دي، وأنا كنت زيي زي الجمهور لأنه كان محتفظ بتقاصيل هذه التقنية لنفسه".

لبنى ونس محمد سامى حضرة المواطن الفنانة لبنى ونس مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة

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