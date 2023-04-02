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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمك مش بعيد| كيفية الاشتراك في مسابقة مليونير صدى البلد.. فيديو

مسابقة «مليونير صدى
مسابقة «مليونير صدى البلد»

أطلقت فضائية صدى البلد مسابقة تحت اسم «مليونير صدى البلد» خلال شهر رمضان بجائزة مالية قدرها مليون جنيه يتم منحها إلى الفائز أو الفائزة في ليلة القدر يوم السابع والعشرين من شهر رمضان 1444 هـ.

 الاشتراك في مسابقة مليونير «صدى البلد»

كشف هاني حتحوت، عن إطلاق مسابقة تحت عنوان «مليونير صدى البلد»، خلال شهر رمضان، بقيمة مالية تبلغ مليون جنيه.

وأكد هاني حتحوت عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاشتراك في المسابقة سيكون عن طريق رسالة نصية أو الاتصال على رقم 2324، وذلك للإجابة عن سؤال المسابقة، والإعلان عن الفائز سيكون في ليلة القدر.

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