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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية النواب تناقش المغالاة في تقدير أجر المأذون.. الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، بالبرلمان، غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن المغالاة في تقدير أجرة المأذون.

كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دعم المرأة، وتمكينها، وبناء قدراتها؛ من خلال التدريب والتمويل، لإقامة مشروعات صغيرة، وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، وذلك في ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة خلال احتفالية المرأة المصرية.

فيما تناقش اللجنة، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم قطاع المشروعات، والإجراءات التي اتخذت في حصر وتقنين أوضاع المناطق الصناعية العشوائية.

بينما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ،الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتفعيل رؤية مصر 2030 في البحث العلمي بحضور الدكتور نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي

أما لجنة السياحة، فتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن خطة الحكومة ووزارة السياحة في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا.

وكذلك تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي غدا الثلاثاء المحور الاجتماعي بشأن تشكيل الوعي المجتمعي ونشر القيم والمبادئ ومحاربة التعصب بشتى صوره.

لجنة المشروعات المتوسطة و متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المناطق الصناعية العشوائية القيادة السياسية السياحة العلاجية

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