ريال مدريد يسعى لتجاوز أحزان «الكلاسيكو» على حساب بلد الوليد.. اليوم

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد، اليوم الأحد، في تمام الرابعة والربع مساء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتجاوز أحزان الهزيمة القاتلة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني، بالتغلب على بلد الوليد في لقاء الليلة وتعزيز وصافة الليجا.

وباتت فرصة ريال مدريد في التتويج بالدوري الإسباني شبه مستحيلة بعد خسارة كلاسيكو الأرض، حيث اتسع الفارق إلى 15 نقطة لصالح برشلونة متصدر الترتيب.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"الفريق بحالة جيدة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، كذلك تدرب بشكل جيد اللاعبون الذين بقوا هنا، لكن للأسف، عانى ميندي من إصابة، لكن البقية على أهبة الاستعداد".



وأضاف: "أعتقد أن الأجواء هادئ للغاية، ولدينا الحافز والتركيز على ما يجب القيام به، لا نتحدث هنا عما تتحدث الصحافة عنه، هنا نتحدث عن بلد الوليد وبرشلونة وتشيلسي وجميع المباريات الأخرى التي سنلعبها، الباقي لا يقلقني أو يقلق النادي أو اللاعبين، يعرفون ما يتعين عليهم القيام به".

على الجانب الآخر، يطمح فريق بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ 15 بـ 28 نقطة.