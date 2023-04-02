الزمالك ينهي اتفاقه مع خليفة فيريرا.. وهذا موعد وصوله

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، أن إدارة نادي الزمالك حسمت التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي لخلافة جيسوالدو فيريرا الذي رحّب مؤخرًا بسبب تراجع نتائج الأبيض.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني: "الزمالك تعاقد مع مدير فني أجنبي قوي وسيأتي بجهازه الفني، ومن الصعب لحاق المدير الفني الجديد بمباراة المصري، سيتولى المهمة من بعد مباراة المصري".

وأتم ميدو: "أوجه الشكر لأحمد عبد المقصود، وكامل أفراد الجهاز الفني للزمالك، الناس دي شغالة وعارفين إنهم ممكن يمشوا".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يفوز علي المريخ

وفاز فريق الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث بمجموعته في حين توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط يحتل المركز الرابع.