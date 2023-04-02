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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تشارك في ملتقي معهد إعداد القادة لشباب أعضاء هيئة التدريس

وفد جامعة الزقازيق
وفد جامعة الزقازيق

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه شاركت الجامعة في "ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس"، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس 2023 ، علي مستوي الجامعات المصرية.

 وذلك تحت شعار "معاُ نلتقي"، تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث أقيم الملتقى برعاية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

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وأشار "الدرندلي" إلي أنه حاضر خلال فعاليات الملتقى نخبة من رواد الفكر السياسي والاجتماعي منهم اللواء أ.ح.د  سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، وأحد القامات التي كانت لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية ، حيث تحدث عن اتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية.

يذكر أن وفد الجامعة المشارك ضم ستة من شباب أعضاء هيئة التدريس من ثلاث كليات مختلفة حيث شارك من كلية الزراعة كلاً من الدكتور أحمد سيد إبراهيم عبدالنبي ، والدكتور رانيا فتحي عبد المطلب ،والدكتور هانم سامي صادق والدكتور محمد محمود هلال ، بينما شارك من كلية الآداب كلاً من الدكتور محمود سعيد عبد الوهاب والدكتور راندا السيد محمد محسوب ، وشارك من كلية التربية الرياضية بنين الدكتور أحمد طارق مهدي.

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