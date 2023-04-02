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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«التنسيقية» تنظم ندوة حول انتصارات العاشر من رمضان

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حول "انتصارات العاشر من رمضان"، وذلك في ذكرى غالية هي الأهم لمصر في التاريخ الحديث، وهي ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان سنة 1973، ذكرى العزة والكرامة، واسترداد سيناء الغالية، بدماء شهدائنا من القوات المسلحة.

وتناقش الندوة عدة محاور، أبرزها؛ النكسة ودور الشعب المصري في مساندة جيشه استعداداً للحرب، واستعدادات الجيش المصري لخطة العبور العظيم، ونظرة العدو لانتصارات أكتوبر، ودور العرب في مساندة مصر خلال الحرب، فضلاً عن الحرب على الإرهاب، والتنمية في سيناء، وكذلك الجيل الحالي ونظرته للتضحيات السابقة والمستمرة حتى الآن للحفاظ على الأرض ومحاربة الإرهاب.

ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الندوة كل من؛ البطل اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة 39 قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحرى سابق بالمجموعة 39 قتال بفرع العمليات الخاصة، كما يشارك من أسر الشهداء؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد  حسبو (الدفعة  95)، وسيد رمزي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين انتصارات العاشر من رمضان سيناء القوات المسلحة الإرهاب

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