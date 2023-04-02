لقاء الخميسي عن الراحل أحمد راتب: وحشتنا أوي

تذكرت الفنانة لقاء الخميسي، الراحل أحمد راتب، بصورة مع جدارية بها صورته، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على الصورة “وحشتنا آوي يا استاذ على روحك السلام”.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.