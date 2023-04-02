طائرة التجسس الأمريكية غادرت مجال إيران الجوي بعد تحذيرات

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الاحد، بمغادرة طائرة التجسس الأميركية مجال إيران الجوي.

ونقلت الوكالة في نبأ عاجل ان قرار مغادرة الطائرة الأمريكية جاء بعد عدة تحذيرات.

وكانت قد أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن مطاردة طائرة تجسس أمريكية من طراز EP-3E دخلت مجالها الجوي.

مهر الإيرانية تكشف التفاصيل

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، إن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E دخلت المجال الجوي الإيراني فوق المياه الإقليمية، حيث أصدرت البحرية العسكرية الإيرانية تحذيرًا للطائرة لمنع دخولها دون إذن.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان "قبل دقائق، بعد دخول طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E المياه الإقليمية الإيرانية، أرسل قادة البحرية تحذيرًا لمنع هذه الطائرة من دخول المجال الجوي للبلاد دون إذن".