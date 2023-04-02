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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 95756 رأساً من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببني سويف

تحصين الثروة الحيونية
تحصين الثروة الحيونية

تواصل مديرية الطب البيطري ببني سويف، فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتي تنفذها المديرية ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 95 ألفا و756 رأساً (84 ألفا و614 من الأبقار+ 10 آلاف و262 من الجاموس + 880 من الأغنام و الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "4 مارس الماضي وحتى 30 من نفس الشهر".

فيما يستمر العمل وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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يُذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم، أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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