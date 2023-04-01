موعد أذان المغرب بمحافظة بني سويف اليوم .. تعرف عليه

في اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .

وعن موعد أذان المغرب في محافظة “ بني سويف “ في عاشر أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم السبت” في تمام الساعة 06:16 مساءاً لينتهي صوم عاشر أيام رمضان ويفطر الصائمون ، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.