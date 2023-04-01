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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب بمحافظة بني سويف اليوم .. تعرف عليه

مسجد عمربن عبدالعزيز
مسجد عمربن عبدالعزيز ببني سويف

في اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب  اليوم السبت 1 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .

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وعن موعد أذان المغرب في محافظة “ بني سويف “ في عاشر أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم السبت”  في تمام الساعة  06:16 مساءاً لينتهي صوم عاشر أيام رمضان ويفطر الصائمون ، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.

 

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