جولة لـ سكرتير بني سويف في معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظة |تفاصيل

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف باستمرار المتابعة لسير العمل في شوادر ومعارض أهلا رمضان ، والتي أقامتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، بمناسبة الشهرالفضيل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

قام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام لمحافظ بني سويف، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عدداً من المعارض والشودر بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، ومسؤولى الوحدة المحلية والتموين والصحة والطب البيطري

وخلال تفقده لشوادر باروط واهناسيا الخضراء اطمأن السكرتير العام المساعد ،على انتظام حركة البيع والشراء داخل تلك الشوادر ، التي تضم العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، والخضروات والعطارة ،بأسعار مناسبة عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة بالتوسع في تنظيم وإقامة تلك المنافذ ،وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وبالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وشدد السكرتير العام المساعد، على ضرورة وضع لافتات بالأسعار، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة لضمان استمرارية تشغيل المعارض والشوارد بكامل طاقتها ، ومتابعتها بشكل يومي من خلال نواب رؤساء المدن والقرى ومفتشي التموين بالمراكز ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال العارضين والتجار المخالفين واستبدالهم بغيرهم من الملتزمين بما تم الاتفاق عليه كشرط لمشاركتهم في المعرض أو الشادر ، خاصة فيما يتعلق بنوعيات وأسعار السلع.