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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غنيم" يكلف وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق في بعض المخالفات الإدارية ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية ووحدة الغسيل الكلوي بالميمون و إدارة بني سويف الصحية،للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( طه سلامة، هاني جرجس ، محمد رمضان)

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وقد أسفر المرور على الوحدة الصحية ووحدة الغسيل الكلوي بقرية الميمون عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد طبيب الوحدة، وتعطل عيادة الأسنان ونقص بعض المستلزمات والأدوات الطبية والوقائية اللازمة بها، هذا بالإضافة إلى احتياج عيادة تنظيم الأسرة لعملية صيانة وترميم ، وحاجة معمل التحاليل إلى بعض الأدوات والمواد الكيماوية، فضلا عن تعطل إحدى ماكينات الغسيل الكلوى.

وأثناء المرور على إدارة بني سويف الصحية تم تفقد أقسام الموارد البشرية والحسابات والطب الوقائي ومكافحة العدوى، الأسنان، التفتيش المالي والإداري، تفتيش التمريض، وتنظيم الأسرة، حيث تبين حاجة بعض الوحدات إلى صيانة أجهزة الأوتوكلاف وأفران التعقيم وإصلاح كراسي وحدات الأسنان وتوفير بعض المستلزمات والأدوات.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والحد من خطوط السير، سرعة صيانة ماكينة الغسيل الكلوي المعطلة بوحدة الميمون وكذالك الميزان بمعمل التحاليل،وسرعة توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات والمطبوعات المطلوبة بالوحدات الصحية، مع إصلاح كرسي وحدة الأسنان وكذا أجهزة الأوتوكلاف وأفران التعقيم، واتخاذ ما يلزم نحو عمل الصيانة والترميم اللازم لغرفة  تنظيم الأسرة بوحدة الميمون.

 

المصالح الحكومية بني سويف وزارة الصحة المستلزمات الطبية محمد رمضان محافظ بني سويف

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