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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 صيدلانيات في حادث انقلاب ملاكي على الطريق الزراعي ببني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أصيبت ثلاثة طبيبات صيدلانيات اليوم الأحد في حادث انقلاب سيارة ملاكي على حافة ترعة الإبراهيمية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بالقرب من قرية شريف باشا دائرة محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على حافة ترعة الإبراهيمية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي في المسافة بين قريتي شريف باشا والشيخ علي، بدائرة محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفىبني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: دعاء سيد سيد 30 عامًا، صيدلانية، مصا به بجروح و كدمات متفرقه، نرمين عثمان فرج 29 عامًا، صيدلانيه، مصابه بجروح و كدمات متفرقه، ندا أمين أحمد 29 عامًا، صيدلانية، مصابه باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

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