الراقصة جوهرة تلفت الأنظار برشاقتها بإطلالة رياضية من الجيم

شاركت الراقصة الروسية جوهرة جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



خطفت الروسية جوهرة انظار المتابعين داخل إحدى صالات الجيم وهى تمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة بملابس رياضية جريئة".



وأعلنت الفنانة الاستعراضية جوهرة، عن تعاقدها على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانة ليلى علوي، استعدادًا لانطلاق تصوير مشاهد العمل خلال أيام.



وقالت الفنانة الاستعراضية، إنها تُجسد شخصية "راقصة لكن محتشمة"، مؤكدًة أنها لن تظهر بملابس الرقص المعتادة وأنها ستتحدث اللغة العربية طوال أحداث العمل.

آخر أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة

من أخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو ووتصوير أحمد توتي، ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسن شاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة.

أعمال جوهرة السينمائية

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، حيث شاركت مع الفنان تامر حسني في فيلم" الفلوس" ، والذي حقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذا العمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي.