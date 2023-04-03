هاشتاج محمد رمضان يتخطى 9 مليار مشاهدة عبر تيك توك

علق الفنان محمد رمضان، على تخطي هاشتاج اسمه 9 مليار مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكتب محمد رمضان في منشور له عبر حسابه الشخصي “إنستجرام”: “أولاً الحمد لله إني أول فنان عربي هاشتاج إسمه يتخطى التسعة مليار مشاهدة على تيك توك بس والله لو قالولي تختار مين غيرك يكون أول نجم عربي يوصل للرقم ده بصراحه هختاره لأني بحبه من وأنا صغير وبحترم مشواره و مجهوداته و يستحق ده عن جداره محمد رمضان اللي هو أنا برضه ثقة في الله نجاح”.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

وشهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل جعفر العمدة ؛ معرفة كارم فتح الله أن والد زينة في السجن.

فيما يبحث كارم لتخطيط مكيدة جديدة لمحمد رمضان ؛ ولزوجته زينة.

في الوقت ذاته يبلغ محمد رمضان على موافقته على حمل منة فضالي ؛ ولكن نرجس تصدمه انها قد اجهضت الطفل .