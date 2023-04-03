في بني سويف ..انطلاق الفعاليات والعروض الفنية والثقافية لهيئة قصور الثقافة بالممشى السياحي للكورنيش "بالمجان" أمام الجمهور

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف انطلقت "مساء اليوم " فعاليات الأنشطة الثقافية ، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالممشي السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف،ضمن خطة الهيئة التي ينفذها فرع ثقافة بني سويف ، خلال شهر رمضان ،وتشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية ، على مدار 10 أيام في الفترة من 11 رمضان /1 أبريل الجاري وحتى 20 رمضان /11 أبريل من نفس الشهر



حيث بدأت أولى الفعاليات مساء الأحد ،بعرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية،ورشة خيامية للمدربة، ورشة حلي، ومقهى د.أحمد عتمان الثقافي وتضمنت :أمسية شعرية لشعراء من بعض المحافظات والتي تشمل(القاهرة ،الجيزة، بني سويف،الفيوم ، القليوبية، والعودة للجذور (شهادات ورؤى).

يذكر أن المحافظ قد وجه بتقديم كافة التسهبلات اللازمة لعقد تلك الفعاليات ، لاسيما بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة بني سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام ،ويتم خلالها تقديم عروض فنية ومركزية وأمسيات شعرية ومقاهي ثقافية متنوعة ، بالممشى السياحي للكورنيش، والتي ستكون متاحة لجمهور المواطنين من أبناء المحافظة لحضورها " بالمحان".

من جهته أوضح الدكتور أحمد خليفة مدير الإدارة العامة للثقافة بالمحافظة ، أنه تم اختيار بني سويف من قبل الوزارة، لتستضيف فعاليات أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان ، وسيتم تنفيذها "بالمدرجين الكبير والصغير"بالممشي السياحي لكورنيش النيل على مدار 10 أيام ، وتتضمن :عروض لفرق: الفيوم للموسيقى العربية ، بني سويف الفنون الشعبية ،الأنفوشي للفنون الشعبية،ورشة خيامية، ورشة حلي، ومقهى د. أحمد عتمان الثقافي ويتضمن:أمسية شعرية لشعراء محافظات (القاهرة ، الجيزة ، بني سويف،الفيوم ،القليوبية،القناطر للموسيقى العربية،فرقة بني سويف لذوى الاحتياجات الخاصة،قنا للانشاد الديني، الفيوم للإنشادي الديني ،أبو صير للآلات الشعبية، ، السلام للموسيقى العربية، بورسعيد للفنون الشعبية، شبين القناطر للغناء العربية، بنها للموسيقى العربية، عرب الفيوم البدوية

كما تشهد باقى المراكز والمدن " بالتزامن مع تلك الفعاليات " تقديم العديد من الأنشطة والفقرات والمحاضرات ، والتي تستمر حتى 11 أبريل 2023 وتشمل: أمسيات شعرية، عزف وغناء منفرد، عروض ومواهب، مسابقة معلومات عامة ، ورشة فنون تشكيلية ، عرض الأراجوز، المسحراتي، ، أسبوع ثقافي للمواهب،ورشة السمع لذوي القدرات الخاصة، ومحاضرات عن (العاشر من رمضان يوم العزة والانتصار، تراث بلدنا الفلاح الفصيح،التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكبنا ، فضل الحضارة المصرية على العالم ، التراث المادي واللامادي،ظرفاء العرب من التراث،الترجمة وتزاوج الحضارات،لمحة تاريخية حول الأدب العربي،لا للإدمان لا للمخدرات،السوشيال ميديا ومخاطرها،بالحب والتسامح تترقي الأمم،دورالثقافة فى مواجهة العنف،بني سويف بين الماضي والمستقبل ، المشروعات القومية والجمهورية الجديدة ،مصر ملتقي الأديان والنسيج الواحد ، الترابط والتراحم فى رمضان.