تعرف على اسم الفائز العاشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز العاشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»؛ وهو محمد إبراهيم خليل إبراهيم من محافظة دمياط.

وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنّ سؤال الحلقة السابقة هو: «ما هي المدينة العظيمة الموجودة في الجزيرة العربية وفلسطين بالذات؛ هل هي مكة أم عكا أم القدس الشريف».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي مدينة القدس الشريف هي الإجابة الصحيحة.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز العاشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الدكتور على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث أن المسابقة ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

الفرق بين الأنبياء والرسول

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عن اسم الفائز في السؤال الثامن من برنامج وفوق كل ذي علم عليم والذي يذاع على شاشة صدى البلد، تحت رعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية، وكان سؤال الحلقة عن النبي الذي حبسه نبوخذنصر.

وبين علي جمعة خلال برنامج “وفوق كل ذي علم عليم”، الفرق بين الأنبياء والرسول، 124 ألف نبي، والنبي نبي وليس كل نبي رسول إلا إذا أمر بالتبليغ، موضحا أن هناك 313 رسولا.



كيفية المشاركة في مسابقة كل ذي علم عليم

وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية يكون من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.