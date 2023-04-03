قارئ ومنشد.. «وليد هاني» صوت ملائكي يشدو عبر السوشيال ميديا| فيديو وصور

تحظى محافظة كفر الشيخ بالعديد من المواهب المتميزة، لاسيما في التلاوة والإنشاد الديني، ومن بين هذه المواهب المنشد والقارئ الشاب وليد هاني، ابن قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، الذي أصبح واحداً من مشاهير السوشيال ميديا.

المنشد والقارئ الشاب وليد هاني حباه الله صوتًا مميزًا في الإنشاد الديني، يشدو بالأناشيد والابتهالات الدينية بصوت ملائكي، ونجح في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«انستجرام» و«يوتيوب» كمنصات لبث مقاطع الفيديو الخاص بأناشيده وابتهالاته الرائعة التي حققت ملايين المشاهدات على «السوشيال ميديا» ووصلت إلى قلوب جماهيره.

يقول المنشد الشاب وليد هاني لـ«صدى البلد»: «بدأت في حفظ القرآن الكريم، عندما كنت مقيماً مع أسرتي بالمملكة العربية السعودية، فوالدي طبيب أسنان ووالدتي أستاذة جامعية، وكنت أحفظ القرآن في حلقات تحفيظ القرآن بالحرم المكي منذ طفولتي، وأتممت بفضل الله حفظ القرآن الكريم كاملاً في الخامسة عشر من عمري، وساعدني في حفظ القرآن وتجويده خالي الدكتور أحمد حسني، طبيب أشعة.



وأضاف، « ربنا أكرمني واشتهرت وسط زملائي في الإذاعة المدرسية سواء في المدارس السعودية عندما كنت مقيمًا هناك، وأيضًا عندما رجعت إلى القاهرة مع أسرتي، والتحقت بالصف الأول الإعدادي، ثم قمت بالتحويل للدراسة في الأزهر الشريف، والتحقت بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، وحاليًا أدرس بالمعهد الثانوي الأزهري، واشتركت في عدة مسابقات خاصة بالإنشاد الديني والحمد لله فزت المركز الأول على مستوى الجمهورية، وكنت وقتها في الصف الثالث الإعدادي الأزهري، وكانت أول مرة أحس بأني عملت إنجاز كبير فعلاً وكنت فخورًا وقتها جداً باللي عملته».

وأشار إلى أنه تعلم المقامات وفنون الإنشاد في مدرسة الشيخ محمود التهامي، وتعلمت مع الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، مقامات القرآن الكريم، واستفدت منه كثيراً، ولي جميل عظيم وفضل كبير عليّ، مضيفاً أنه يتمنى أن يسجل القرآن الكريم كاملاً بصوته خلال الفترة المقبلة.

المنشد والقارئ الشاب وليد هاني

المنشد والقارئ الشاب وليد هاني

المنشد والقارئ الشاب وليد هاني

المنشد والقارئ الشاب وليد هاني