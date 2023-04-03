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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الأقصر : دورات تدريبية مجانية للشباب على 3 مهن

صدى البلد

أعلنت مديربة القوى العاملة بمحافظة الأقصرعن بدء دورات تدريبية مجانية جديدة للتدريب على مهن التفصيل والحياكة ، والطاقة الشمسية والحاسب الآلي ، وذلك بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك ، للشباب الراغب فى الحصول على فرصة تدريبية بمحافظة الأقصر ، وذلك بمركز التدريب المهني بالطود  التابع للمديرية ، ضمن خطتها للتدريب المهنى للعام الجارى وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب ملائمة لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات ، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة بعد الانتهاء من التدريب او مساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة .

واوضح هشام عبدالله مدير المديرية أنه تم الاعلان عن بدء التدريب المهنى على المهم المشار إليها ، والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى الثابت بالطود ، وتسهيلا على الشباب يمكن لأى راغب فى الحصول على تلك الفرص المجانية  الدخول على الرابط الاتى للتسجيل https://chat.whatsapp.com/DpweYJSrSym4N7IgsOLD9j  
وأكد مدير المديرية  توفير كافة الإمكانيات العملية والتدريبية بما يفيد فى تخريج متدربين مهرة لدخول سوق العمل  ليس فقط بمهن مطلوبة فى سوق العمل الداخلى فقط بل شباب مهرة فى تلك المهن سواء فى الداخل أو الخارج ، أو مجال ريادة الأعمال لمن يرغب فى إقامة مشروع مصغر  وذلك من ضمن رؤية مصر 2030 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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