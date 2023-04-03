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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العكريشى: الصوم لـ الإنسان من أجل التقوي

مصطفى العكريشى
مصطفى العكريشى

أكد الإعلامي حسن الشاذلي، أن الجميع فى شهر رمضان المبارك، يتقرب من الله بالطاعة والعبادة وبعمل الخير ومساعدة الجميع.

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وأضاف الشاذلي، خلال تقديمه برنامج اما بعد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر الكرم به درجات لـ الصوم، وعلينا أن نرتقى فى كل يوم فى هذا الشهر الكريم.

وأكد الدكتور مصطفى العكريشى، الداعية الإسلامي، أن الرسول قسم شهر رمضان لـ ثلث رحمة وثلث مغفرة و ثلث من الله، وأن الله شرع الصوم لـ الإنسان من أجل التقوي، وأن يكون المسلم من عباد الله المتقين، النبي محمد صلي الله عليه وسلم يعيش في قلوب جميع المسلمين بسيرته الطيبة.

وتابع العكريشي ، خلال البرنامج": "النبي صلي الله عليه وسلم أسوة لكافة المسلمين، والقدوة غير الأسوة، والأسوة باقية عكس القدوة تتغير مع الوقت"، متابعا أن "تنظيف القلب من حب الشهوات وحب الدنيا، يحل مكانه حب الله ورسوله".

 

مصطفى العكريشي حسن الشاذلي رمضان الطاعة

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